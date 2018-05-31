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رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية يوجه الدعوة للأسد لزيارة تسخينفالى

الخميس، 31 مايو 2018 11:01 ص
رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية يوجه الدعوة للأسد لزيارة تسخينفالى الرئيس السورى بشار الأسد
موسكو (أ ش أ)
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وجه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف، دعوة رسمية إلى الرئيس السورى بشار الأسد؛ لزيارة تسخينفالى.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "بيبيلوف" وجه دعوته إلى الأسد عبر السفارة السورية فى روسيا، وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إنه "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".

كانت سوريا قد اعترفت باستقلال جمهوريتين تقعان فى جنوب القوقاز وكانتا تابعتين لجمهورية جورجيا السوفيتية فى زمن الاتحاد السوفيتى، يوم 29 مايو 2018.

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية، استقلالها فى أغسطس 2008 بعدما صدت هجوما شنته قوات نظام الحكم الجورجي، وقد نال استقلالها اعتراف روسيا وفنزويلا ونيكاراجوا وناورو وأبخازيا إضافة إلى سوريا.

ويقول الباحث الروسى اجدار كورتوف، أن عملية الاعتراف باستقلال جمهوريتى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا تسير ببطء بسبب العراقيل التى تضعها الولايات المتحدة وحلفاؤها أمام الدول الراغبة فى الاعتراف، وأشاد الباحث بأهمية الخطوة التى أقدمت عليها سوريا.

 


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