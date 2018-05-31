رئيس جامعة الأزهر يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تكنولوجيا المعلومات العالمية

كرم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طلاب هندسة الأزهر المشاركين في التصفيات النهائية بمسابقة تكنولوجيا المعلومات العالمية (Huawei ICT Skill Competition)، والتي جرت مؤخرا بجمهورية الصين الشعبية، وفاز فيها الفريق المصري بالمركز السابع على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مشرفة ومضيئة في كافة التخصصات والمجالات، وهم القدوة التي تحمل الفكر المستنير وترسخ قيم التسامح والاعتدال داخليا وخارجيا، موضحا أن حرصه الدائم على تكريم أبنائه المتفوقين تأكيدا لقيمة العلم وأثره الطيب في نهضة الوطن.

وأضاف، أن تفوق أبنائه وتقلدهم الأوسمة والمراكز المتقدمة محليا وعالميا هو رد جامعة الأزهر العملي على من ينادي بفصل الكليات النظرية عن العملية، وهو برهان لا يقبل الشك أن الأزهر كما نجح في الكليات الشرعية والنظرية فهو أيضا قد نجح في الكليات العملية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل يوسف، مدير وحدة التدريب بكلية الهندسة بالقاهرة جامعة الأزهر، أن هذه هي المشاركة الأولى لمصر بالمسابقة والتي يتم تنظيمها منذ 15 عاما.

وتابع أنه تم دعوة الطلاب المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات للاشتراك في المسابقة، بعدها عقد قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة بالأزهر "امتحان داخلي مبدئي" لاختيار الطلاب المؤهلين للاشتراك بالمسابقة، ونجح 12 طالبا من القسم.

ولفت أنه وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، عقد امتحان نصف نهائي على مستوى الجامعات المصرية بمقر جامعة بدر، وضمت هذه المرحلة 112 طالبا على مستوى الجمهورية، وقد فاز بها 15 طالبا بينهم 6 طلبة من جامعة الأزهر وحدها، و9 طلاب من باقي الجامعات المصرية، وأقيم بعدها حفل تكريم للطلاب الفائزين بمقر كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت إشراف رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة، وقد تم تكريم طلاب الأزهر الفائزين وهم: عمر عاطف توفيق، ومحمود نجاح السيد محمد، وسلوى السيد السعيد، وإبراهيم حمدي، وعبد الرحيم محمد، وحسن محمد.

وأشار إلى أنه في المرحلة النهائية من المسابقة، تم اختيار 3 من طلاب جامعة الأزهر للمشاركة في الفريق المكون من 6 طلاب والممثل لجمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية والتي جرت بمقر الشركة في دولة الصين الشعبية وهم: الطالب محمود نجاح السيد، وعمر عاطف توفيق، والطالبة سلوى السيد السعيد، بالإضافة لطالب من جامعة عين شمس وطالبين من جامعة القاهرة.

موضحا أن الفريق المصري قد سافر يوم الاثنين الموافق 14/5/2018 بقيادة وإشراف الدكتور محمد شرف الأمير، الأستاذ بهندسة الأزهر بالقاهرة، حيث تمت التصفيات النهائية، وتمكن الفريق المصري من حصد المركز السابع بين الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

من جانبهم، توجه الطلاب بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لفضيلة رئيس جامعة الأزهر لرعايته ودعمه الكامل لهم خلال جميع مراحل المسابقة، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي واجهتهم، ومتابعته اليومية لهم بشكل مباشر خلال فترة سفرهم وحتى عودتهم الميمونة بهذا المركز المشرف لهم ولجامعتهم ووطنهم.

تم التكريم بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور غانم السعيد الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور وائل يوسف، الأستاذ بهندسة الأزهر، والذين كان لكل منهم دوره المهم في دعم الطلاب خلال مراحل المسابقة.