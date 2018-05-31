رئيس البرلمان الليبى: الانتخابات السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها

أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، أن الانتخابات هي السبيل لإخراج البلاد من هذه الأزمة ومن هذا الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها وازياد معاناة المواطن كل يوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، إن المستشار عقيلة صالح أكد أنه ومن منطلق ايمانه بأن الانتخابات هي الحل فقد كان أول من دعا لذلك في مطلع العام 2017.م وخاطب المفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقد استجابت وبدأت في إجراءاتها لذلك، مضيفا "وأكدنا على ان الانتخابات هي المخرج في اكثر من مناسبة منذ اكثر من عام مضى ليقول الشعب الليبي كلمته فهو مصدر السلطات وصاحب القرار."

وأكد صالح، بحسب "بليحق" بأنه على جميع الأطراف المحلية الالتزام بتهيئة كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم وتوفير المناخ الأمني المناسب خاصة في مناطق تواجد المليشيات المسلحة الغير منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى المجتمع الدولي متابعة تنفيذ ما جاء فى إعلان باريس وإلزام كافة الأطراف المحلية والإقليمية لدعم تنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على وجود الإرادة المحلية و الدولية الحقيقة لذلك.

وتقدم رئيس مجلس النواب الليبى بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولجمهورية فرنسا على ما قامت به من جهد لجمع كل الفرقاء الليبيون وتنظيم هذا المؤتمر بحضور دولى واسع.