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دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم" تخاطب النائب العام لمواجهة صفحات الغش

الخميس، 31 مايو 2018 12:05 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم" تخاطب النائب العام لمواجهة صفحات الغش د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
وزارة الرى:
 
 
 
 
 

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