دواوين الوزارات × 24 ساعة.."التعليم" تخاطب النائب العام لمواجهة صفحات الغش

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الصحة:
سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة
وزارة التموين:
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير السلع بمنافذ سوق اليوم الواحد والمجمعات.. وجهاز "الخدمة الوطنية" يوفر أسطول يضم 1000 منفذ متحرك لطرح السلع بالمحافظات بسعر مخفض.. ويؤكد: الرئيس وجه بضبط الأسعار
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزارة الرى:
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