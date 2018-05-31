video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حي مصر الجديدة ينظم حفلات رمضانية لمدة 5 أيام

الخميس، 31 مايو 2018 01:42 م
حي مصر الجديدة ينظم حفلات رمضانية لمدة 5 أيام المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
 
قال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إن الحى ينظم احتفالات يومية ولمدة 5 ليالى متواصلة ضمن احتفالات الدورة الرابعة من ليالى المقامات الروحية، والتى تقام بداية من الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية عشر مساء ولمدة خمسة أيام فى شارع غرناطة بروكسى.
 
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أن الإحتفالات تقام بالتنسيق بين محافظة القاهرة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بإشرف من انتصار عبد الفتاح مؤسس مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية.
 
وأشار صابر، إلى أن الحفلات سيشارك بها عدد من الفرق الدولية، حيث يشارك فرق من سوريا وفلسطين واندونيسيا بالإضافة إلى مصر، كما أن كل ليلة تقدم حفلة مختلفة وفرقة مختلفة .
 
وفى السياق أكد رئيس حى مصر الجديدة أنه تم افتتاح دوره رمضانيه لكرة القدم بألماظه بحضور الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة وخالد سند وبرعاية من جمعية من أجل مصر برئاسة المهندس يوسف رشدان.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة ميدانية لرفع الإشغالات عن شوارع حدائق القبة

مصر الجديدة

القاهرة

اخبار القاهرة

حفلات

غرناطة

ليالى رمضان




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة