حي مصر الجديدة ينظم حفلات رمضانية لمدة 5 أيام

كتب سيد الخلفاوى

قال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إن الحى ينظم احتفالات يومية ولمدة 5 ليالى متواصلة ضمن احتفالات الدورة الرابعة من ليالى المقامات الروحية، والتى تقام بداية من الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية عشر مساء ولمدة خمسة أيام فى شارع غرناطة بروكسى.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أن الإحتفالات تقام بالتنسيق بين محافظة القاهرة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بإشرف من انتصار عبد الفتاح مؤسس مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية.

وأشار صابر، إلى أن الحفلات سيشارك بها عدد من الفرق الدولية، حيث يشارك فرق من سوريا وفلسطين واندونيسيا بالإضافة إلى مصر، كما أن كل ليلة تقدم حفلة مختلفة وفرقة مختلفة .

وفى السياق أكد رئيس حى مصر الجديدة أنه تم افتتاح دوره رمضانيه لكرة القدم بألماظه بحضور الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة وخالد سند وبرعاية من جمعية من أجل مصر برئاسة المهندس يوسف رشدان.