حملة ميدانية لرفع الإشغالات عن شوارع حدائق القبة

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى حدائق القبة بالقاهرة، حملة ميدانية لرفع الإشغالات بالشوارع، بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية بالحى، وتم رفع إشغالات شوارع ترعة الجبل، ومصر والسودان، ولى العهد ، ترعة الجندى، ومدحت نور.

وفى إطار القضاء على ظاهرة إلقاء عربات الكارو مخلفات الهدم والقمامة فى الشوارع، تم ضبط عربة كارو لإلقائها مخلفات هدم بشارع امتداد ولى العهد، وتم مصادرتها، وتحرير محضر لمالكها.

وفى سياق آخر، نفذ الحى حملة للحد من ظاهرة انتشار المبانى المخالفة، حيث قامت إدارة الاسكان بالتعاون مع الإدارات المعنية بالحى بإيقاف أعمال هدم بدون ترخيص والتحفظ على السياج بالعقار 19 شارع سيد حسين.