video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حقوق عين شمس: لم نتخذ قرار بوقف تدريس كتاب الصراعات الإنسانية.. ولجنة لمراجعته

الخميس، 31 مايو 2018 04:14 م
حقوق عين شمس: لم نتخذ قرار بوقف تدريس كتاب الصراعات الإنسانية.. ولجنة لمراجعته جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن ما يثار حول وقف الجامعة تدريس كتاب بالكلية لإساءته للمسيحية كما يدعى البعض، مجرد شبهات ولا يمكن الجزم بأن هذا الكتاب يسئ للمسيحية.
 
وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بوقف تدريسه لأن بالفعل الدراسة متوقفة الآن ونحن فى فترة امتحانات.
 
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه بعد ما أثير مؤخرا من شبهات قررت الجامعة تشكيل لجنة لوضع تقرير عن محتوى الكتاب والذى يدرس فى كلية الحقوق بالجامعة وعنوانه "الصراعات الإنسانية والسياسية فى الفكر الوضعى والديانات السماوية" من تأليف الدكتور ربيع فتح الباب الاستاذ بالكلية، وذلك للوقوف هل الكتاب يسئ للمسيحية أم لا.
 
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكتاب لا يتضمن حتى الآن أى إساءات للمسيحية وما يثار مجرد شبهات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة عين شمس: إنشاء معهد كونفوشيوس المتكامل بكلية الألسن على 3200 متر

جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الحقوق

المسيحيه




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة