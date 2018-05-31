حقوق عين شمس: لم نتخذ قرار بوقف تدريس كتاب الصراعات الإنسانية.. ولجنة لمراجعته

كتب محمود راغب

كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن ما يثار حول وقف الجامعة تدريس كتاب بالكلية لإساءته للمسيحية كما يدعى البعض، مجرد شبهات ولا يمكن الجزم بأن هذا الكتاب يسئ للمسيحية.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بوقف تدريسه لأن بالفعل الدراسة متوقفة الآن ونحن فى فترة امتحانات.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه بعد ما أثير مؤخرا من شبهات قررت الجامعة تشكيل لجنة لوضع تقرير عن محتوى الكتاب والذى يدرس فى كلية الحقوق بالجامعة وعنوانه "الصراعات الإنسانية والسياسية فى الفكر الوضعى والديانات السماوية" من تأليف الدكتور ربيع فتح الباب الاستاذ بالكلية، وذلك للوقوف هل الكتاب يسئ للمسيحية أم لا.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكتاب لا يتضمن حتى الآن أى إساءات للمسيحية وما يثار مجرد شبهات.