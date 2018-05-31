حزب الصواب الموريتانى يعلن دعمه لترشيح بيرام ولد اعبيدى للرئاسة

(أ ش أ)

وقع حزب الصواب الذى يمثل التيار البعثى الموريتانى اليوم الخميس فى نواكشوط اتفاقا مع رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد، حيث يتم بموجب الاتفاق خوض الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية فى سبتمبر القادم بشكل مشترك ، فى حين يدعم الصواب ترشح بيرام ولد اعبيدى فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

وأوضح بيان التحالف الموقع من الطرفين أن التحالف فى الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية سيفصل فى ملحق سيتم نشره فى وقت لاحقا.

وأكد البيان أن الطرفين تحدوهما "رغبة صادقة فى أن يكون هذا التحالف خطوة أولى فى وضع لبنات مشروع وطنى جامع يخطو بالبلاد نحو إحقاق الحق ونحو خيارات السلم الأهلى والانتقال الديمقراطى الحقيقي".

وجاء فى ديباجة البيان أن الاتفاق يهدف إلى مواجهة التحدى التى يهدد موريتانيا ، وذلك عبر تحصين المجتمع من عوامل الاحتراب الداخلى وتوفير شروط إعادة صياغة عقد اجتماعى وطنى يتكفل برفع المظالم وإرساء قواعد العدل والإنصاف وجبر الضرر والمحافظة على وحدة مكونات المجتمع.