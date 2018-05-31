video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب الصواب الموريتانى يعلن دعمه لترشيح بيرام ولد اعبيدى للرئاسة

الخميس، 31 مايو 2018 09:26 م
حزب الصواب الموريتانى يعلن دعمه لترشيح بيرام ولد اعبيدى للرئاسة البرلمان الموريتانى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

وقع حزب الصواب الذى يمثل التيار البعثى الموريتانى اليوم الخميس فى نواكشوط اتفاقا مع رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد، حيث يتم بموجب الاتفاق خوض الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية فى سبتمبر القادم بشكل مشترك ، فى حين يدعم الصواب ترشح بيرام ولد اعبيدى فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

وأوضح بيان التحالف الموقع من الطرفين أن التحالف فى الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية سيفصل فى ملحق سيتم نشره فى وقت لاحقا.

وأكد البيان أن الطرفين تحدوهما "رغبة صادقة فى أن يكون هذا التحالف خطوة أولى فى وضع لبنات مشروع وطنى جامع يخطو بالبلاد نحو إحقاق الحق ونحو خيارات السلم الأهلى والانتقال الديمقراطى الحقيقي".

وجاء فى ديباجة البيان أن الاتفاق يهدف إلى مواجهة التحدى التى يهدد موريتانيا ، وذلك عبر تحصين المجتمع من عوامل الاحتراب الداخلى وتوفير شروط إعادة صياغة عقد اجتماعى وطنى يتكفل برفع المظالم وإرساء قواعد العدل والإنصاف وجبر الضرر والمحافظة على وحدة مكونات المجتمع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا تستدعى السفير الإيرانى وتحذر من نشاطات سفارة طهران

مباحثات عسكرية بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسى

إنشاء أول مجلس أعمال موريتانى - أمريكى

حزب الصواب الموريتانى

بيرام ولد اعبيدى

الانتخابات الموريتانية

اخبار موريتانيا

موريتانيا




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة