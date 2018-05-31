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حبس 5 أشخاص لاتهامهم بقتل ابنة عمهم لشكهم فى سلوكها بالبدرشين

الخميس، 31 مايو 2018 10:43 ص
حبس 5 أشخاص لاتهامهم بقتل ابنة عمهم لشكهم فى سلوكها بالبدرشين حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل ابنة عمهم بالبدرشين لسوء سلوكها، وطلبت تقرير الطب الشرعى للمجنى عليها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قرروا التخلص من المجنى عليها لسوء سلوكها، وأنهم يوم تنفيذهم الجريمة توجهوا لمنزلها بالبدرشين واعتدوا عليها بالضرب، وخنقوها حتى الموت.

وكشف التقرير الطبى الأولى الخاص بالمجنى عليها، أنها توفت نتيجة إسفكسيا الخنق، وأشارت التحريات التى أجراها رجال المباحث الى تورط أولاد عمومتها فى مقتلها، وعلى الفور خرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليهم.


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