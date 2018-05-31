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حالة الطقس اليوم الخميس 31/5/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 31 مايو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 31/5/2018 فى مصر والدول العربية حاله الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
 
ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

الطقس فى الأردن

نهاراً: 
يكون الطقس لطيفاً إلى معتدل على عموم المناطق وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. 
 
في حين تكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: متقلبة الاتجاهات، معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً: 
 
تسود أجواء لطيفة ومعتدلة. 
 
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

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