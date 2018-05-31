جماعة يمينية متطرفة فى كرواتيا تدعو لتقييد حقوق الأقليات فى البلاد

زغرب (أ ش أ)

أعلنت جماعة يمينية متطرفة، تسعى لإحداث تغييرات فى قوانين الانتخابات بكرواتيا، أنها جمعت توقيعات كافية للدعوة إلى استفتاء يمكن له أن يقيد حقوق الأقليات العرقية فى البلاد.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن مجموعة يُطلق عليها "الشعب يقرر" أعلنت اليوم تجميعها لحوالى 400 ألف توقيع للاستفتاء الذى يدعو إلى تقليل عدد المشرعين فى البرلمان الكرواتى من 150 إلى 120 مشرعاً، وذلك عن طريق تخفيض أعداد المشرعين من الأقليات العرقية فى كرواتيا ومنعهم من التصويت فى القضايا الحساسة مثل تشكيل الحكومة والميزانية الوطنية.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن هذا الاستفتاء أثار انتقادات من قِبل الأحزاب ذات التوجهات اليسارية فى كرواتيا التى تقول إن تقييد حقوق المشرعين من الأقليات سيكون غير دستورى وضد مبادئ الديمقراطية البرلمانية.

الجدير بالذكر أن الصرب يمثلون أكبر الأقليات داخل كرواتيا.