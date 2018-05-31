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تعرف على كيفية الوقاية من الحوادث المرورية على الطرق × 10 نقاط

الخميس، 31 مايو 2018 03:00 ص
تعرف على كيفية الوقاية من الحوادث المرورية على الطرق × 10 نقاط حوادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث المرورية أثناء القيادة على الطرق، نظرًا لعدم وجود الدراية الكاملة لدى سائقى السيارات على المحاور بإجراءات السلامة وكيفية السير بشكل جيد على الطرق، ومن تلك الخطوات :

 

- يجب الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- يجب التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.


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