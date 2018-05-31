video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على خطوات تعديل مركزك الانتخابى

الخميس، 31 مايو 2018 02:08 م
تعرف على خطوات تعديل مركزك الانتخابى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن تلقيها طلبات المواطنين لتعديل مراكزهم الانتخابية.

وفى حالة رغبة المواطن فى تعديل مركزه الانتخابى، عليه اتباع هذه الخطوات:

1 - الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة.

  https://www.elections.eg/

2 - اختيار ( طلب تغيير المركز الانتخابى ) من القائمة على يسار الموقع.

3 - كتابة الرقم القومى فى الخانة المحددة، ثم الضغط على ( أبدأ الطلب).

https://www.elections.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=122

 

4 – القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة فى نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.

5 - الضغط على (إرسال) بعد الانتهاء من ملئ البيانات.

والمركز الانتخابى، هو مكان الانتخاب ، ويكون فى أحد الأماكن التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات - إحدى المدارس العامة -  والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.

تعديل المركز الانتخابى أو تغييره، كانت من أبرز شكاوى المواطنين فى الانتخابات الرئاسية الماضية، فكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم مسجلين فى لجان انتخابية ليست الأقرب إلى محل إقامتهم ، وبالتالى ظهرت هذه النوعية من الشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمجرد أن أعلنت الهيئة كشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة ، وفى هذا التوقيت لم تكن هناك إمكانية لتعديل المركز الانتخابى، وتعلن الهيئة حاليا عن أنه بإمكان المواطنين تعديل مكان انتخابهم، سواء فى حال تغيير محل الإقامة ، أو لاختيار المكان الأقرب لمحل الإقامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبادئ أرستها النقض.. الاستناد على اتهامات سابقة للطاعن لتعزيز أدلة الثبوت صحيح

أخبار الحوادث

الهيئة الوطنية للانتخابات

تعديل المركز الانتخابى

الانتخابات

بيانات الناخبين

الانتخابات الرئاسية

المستشار لاشين إبراهيم

أخبار مصر




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة