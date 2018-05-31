تعرف على خطوات تعديل مركزك الانتخابى

كتبت هدى أبو بكر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن تلقيها طلبات المواطنين لتعديل مراكزهم الانتخابية.

وفى حالة رغبة المواطن فى تعديل مركزه الانتخابى، عليه اتباع هذه الخطوات:

1 - الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة.

https://www.elections.eg/

2 - اختيار ( طلب تغيير المركز الانتخابى ) من القائمة على يسار الموقع.

3 - كتابة الرقم القومى فى الخانة المحددة، ثم الضغط على ( أبدأ الطلب).

https://www.elections.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=122

4 – القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة فى نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.

5 - الضغط على (إرسال) بعد الانتهاء من ملئ البيانات.

والمركز الانتخابى، هو مكان الانتخاب ، ويكون فى أحد الأماكن التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات - إحدى المدارس العامة - والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.

تعديل المركز الانتخابى أو تغييره، كانت من أبرز شكاوى المواطنين فى الانتخابات الرئاسية الماضية، فكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم مسجلين فى لجان انتخابية ليست الأقرب إلى محل إقامتهم ، وبالتالى ظهرت هذه النوعية من الشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمجرد أن أعلنت الهيئة كشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة ، وفى هذا التوقيت لم تكن هناك إمكانية لتعديل المركز الانتخابى، وتعلن الهيئة حاليا عن أنه بإمكان المواطنين تعديل مكان انتخابهم، سواء فى حال تغيير محل الإقامة ، أو لاختيار المكان الأقرب لمحل الإقامة.