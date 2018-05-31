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تعرف على الهيكل الإدارى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب

الخميس، 31 مايو 2018 06:00 م
تعرف على الهيكل الإدارى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب الدكتورة رشا خليل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب
كتب – محمد الجالى
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 المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، طبقاً للهيكل الإدارى المقترح، سيتبعه بشكل مباشر مجموعة معاونين ومستشارين يمثلون المكتب التنفيذي للأكاديمية علي النحو التالى، المدير التنفيذى "مدير المكتب"، وممثل رئاسة الجمهورية "عضو"، ومساعد للشئون المالية "عضو"، ومساعد الشئون العلمية والبحوث "عضو"، ومساعد للشئون الفنية والإدارية "عضو"، ومساعد لشئون الدراسين "عضو"، ومساعد لشئون البرامج الدراسية "عضو".


 

وذكر مشروع قرار التركيب التنظيمي للأكاديمية، أن بعد استطلاع رأى الجهات المعنية ودراسة احتياجات المكتب التنفيذى ومهامه، فإنه تم اختيار الدكتورة رشا عياد راغب خليل، لتحقق عدة مميزات بها أبرزها صغر السن والخبرات الدولية.

 


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