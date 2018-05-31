تعرف على البرتوكول الخاص بتسويق المنتجات اليدوية إلكترونيـًا

كتبت: دانه الحديدى

تسعى غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات إلى زيادة تسويق منتجات أعضائها العاملين بمختلف الصناعات اليدوية، سواء عن طريق إقامة المعارض الداخلية أو الخارجية أو عن طريق تسويقها إلكترونيا، حيث نجحت الغرفة فى اتاحة الفرصة لمنتجى الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم عبر إحدى المواقع المتخصصة بالتسويق الإلكترونى، وفقا لبرتوكول تعاون تم توقيعه العام الماضى ومستمر بنجاح حتى الآن.

وفيما يلى، فى نقاط، كل ما تريد معرفته عن تسويق المنتجات اليدوية إلكترونيا..

- يهدف برتوكول التعاون بين الغرفة وبين الموقع الإلكترونى المتخصص بالتسويق عبر شبكة الإنترنت، إلى مساعدة العاملين بالقطاع على تسويق منتجاتهم على أوسع نطاق.

- يتم تسويق عدد كبير من المنتجات اليدوية، أبرزها الاكسسوارات والسجاد اليدوى ومنتجات الكروشيه.

- تسعى الغرفة إلى رفع عدد الشركات العارضة للمنتجات اليدوية على الموقع من 65 شركة، العدد المسجل مع بداية المبادرة العام الماضى، إلى 500 شركة حتى نهاية العام الجارى.

- كافة المعروضات على الموقع الإلكترونى معتمدة من الغرفة.

- يتم منح العارضين فترة سماح من قبل الموقع الإلكترونى لمدة ٩ أشهر قبل حصول الموقع على نسبة من المبيعات بشكل تصاعدى.

- يتضمن البروتوكول إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لزيادة تسويق المنتجات.

- يتم شحن المنتجات للمشترين عبر إحدى شركات الشحن المتخصصة، حتى لا تتعرض المنتجات للتلف، على رأسها السجاد اليدوى الخزف والزجاج.