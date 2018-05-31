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الخميس، 31 مايو 2018 09:28 م
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تشريح جثة فتاة قتلها شقيقها بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر

الخميس، 31 مايو 2018 09:00 م
تشريح جثة فتاة قتلها شقيقها بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر مخدرات- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها على يد شقيقها بسبب تعاطيها المواد المخدرة، وذلك لاستكتاب الصفة التشريحية الخاصة بها، لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها، كما كلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

 

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة عن قيان "م. ج."، 34 سنة، بقتل شقيقته "د. ج."، بعد تشاجره معها بسبب تناولها للمخدرات، حيث طلبت منه مبلغ مالى لشراء الأقراص المخدرة ولكنه رفض، وقام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات حتى سقطت جثة هامدة.

 

كان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغا، من الأهالى يفيد بمصرع فتاة داخل مسكنها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.

 

وتم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بأنه قتلتها أثناء قيامه بتأديبها لتعاطيها المخدرات.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


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