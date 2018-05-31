بدء ملتقى الفكر الإسلامى بمطروح ضمن خطة "الأوقاف" لتصحيح المفاهيم الخاطئة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار خطتها فى تعميم الملتقيات الفكرية فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لنشر صحيح الدين وبيان سماحته وتصحيح المفاهيم الخاطئة، يحاضر اليوم، الخميس، وغدا الجمعة، فى ملتقى الفكر الإسلامى بمحافظة مرسى مطروح كل من: الدكتور محمد العايدى معاون وكيل الوزارة للبر، والدكتور محمد عبد اللطيف معاون رئيس قطاع المديريات.

وأوضحت الوزارة، أن يومى الخميس والجمعة القادمين سيحاضر فيهما فى ملتقى الفكر الإسلامى بمطروح كل من: الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة للمساجد وشئون القرآن الكريم، والدكتور محمد عزت محمد مدير عام شئون القرآن الكريم.