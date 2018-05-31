بدء عملية فرز الأصوات بالشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة

بدأت عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.

كانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها، اليوم فى الساعة التاسعة صباحًا، على مستوى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، ونقابات العاملين على مستوى القاهرة والمطارات الداخلية.

وأوضحت المصادر، أنه تم مراعاة تحديد أماكن التصويت باللجان فى أماكن تواجد العاملين للتيسير عليهم، ولضمان سير العملية الانتخابية دون عناء على العاملين.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من انتخابات اللجان العمالية، تجرى اليوم، بمختلف محافظات الجمهورية لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية "2018 - 2022"، بعد غياب 12 عاما، على مستوى 27 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوجه ملايين العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية.