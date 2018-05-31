بدء توافد الأقباط لحضور احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنيسة زويلة

سارة علام

بدأ منذ قليل، توافد الأقباط على كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة لحضور احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، على أن يحضر الاحتفال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتى الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام وبحضور لفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنيسة زويلة الأثرية، من أقدم كنائس القاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، و أديرة مار جرجس، وأبى سيفين.