باريس: أوروبا سترد حال فرض واشنطن ضرائب عقابية على واردات الصلب والألومنيوم

باريس (أ ش أ)

حذر وزير الاقتصاد و المالية الفرنسى برونو لومير، اليوم الخميس، من أن أوروبا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للرد على الضرائب العقابية الأمريكية المحتملة على واردات الصلب والألومنيوم، داعيا واشنطن إلى التحلى بالحكمة.

وقال لومير - فى تصريحات له عقب لقائه وزير التجارة الأمريكى، ويلبور روس، بباريس - إن مثل هذه التدابير ستكون غير مبررة وخطيرة، مضيفا "لا يمكننا البقاء دون رد فعل إذا تعرض الاتحاد الأوروبى لأى ضرر، و نحن عازمون مع شركائنا الألمان ومفوضة التجارة الأوروبية، سيسيليا مالستروم، على اتخاذ كل التدابير الضرورية للرد على أية قرارات أمريكية محتملة تتعارض مع المصالح الأوروبية".

وأشار لومير إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيشكل خطرا على النمو وحرية التجارة، مشددا على أن أوروبا لا تريد حربا تجارية.

ولم يوضح وزير الاقتصاد الفرنسى طبيعة الإجراءات التى قد تتخذها أوروبا، مكتفيا بالقول إن هذه التدابير "جاهزة"، مؤكدا، من ناحية أخرى، على ضرورة أن تستند التجارة الدولية على قواعد وعلى تعددية الأطراف، ومذكرا بأن أوروبا منفتحة على النقاش ولكن ليس تحت الضغط وأنها ستبقى مستعدة لإعادة صياغة هذا النظام.

يشار إلى أن تحذيرات وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى تأتى بعد أن كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اعتزام واشنطن تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على وارداتها من الصلب والألومنيوم والتى كانت قد علقتها بشكل مؤقت.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن فى مارس الماضى عن فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها %25 على الصلب و%10 على الألومنيوم قبل أن يقرر إعفاء بعض الحلفاء منها بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن تنتهى المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبى غدا الجمعة، فى الوقت الذى يصر فيه الأوروبيون على الحصول على إعفاء دائم.