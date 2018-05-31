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انطلاق الانتخابات العمالية للمرحلة الثانية وتوافد العمال على التصويت

الخميس، 31 مايو 2018 11:10 ص
انطلاق الانتخابات العمالية للمرحلة الثانية وتوافد العمال على التصويت الانتخابات العمالية
كتب محمود راغب
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انطلقت انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، حيث توافد العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية 2018 - 2022.

 

كما تنعقد فى ذات الوقت انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام بواقع انتخاب 50% من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50% من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات.

 

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.


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