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اليوم السابع: "أول رئيس منتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان"

الخميس، 31 مايو 2018 07:00 م
اليوم السابع: "أول رئيس منتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"أول رئيس منتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان"، وفيه: حدث تاريخى.. ومصادر: لا يوجد نص دستورى يلزم حكومة شريف إسماعيل بتقديم استقالتها، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.
 
واقرأ أيضا، المنتخب يدخل أجواء المونديال بمواجهة كولومبيا الليلة.. وهيكتور كوبر: إصابة صلاح لن تحبطنى فى المونديال، والتفاصيل فى الملف الرياضة بالصفحة الثالثة عشرة من النسخة الورقية.
 

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