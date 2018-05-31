اليوم السابع: "أول رئيس منتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"أول رئيس منتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان"، وفيه: حدث تاريخى.. ومصادر: لا يوجد نص دستورى يلزم حكومة شريف إسماعيل بتقديم استقالتها، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.

واقرأ أيضا، المنتخب يدخل أجواء المونديال بمواجهة كولومبيا الليلة.. وهيكتور كوبر: إصابة صلاح لن تحبطنى فى المونديال، والتفاصيل فى الملف الرياضة بالصفحة الثالثة عشرة من النسخة الورقية.

ـ إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 7 دقائق بالإسكندرية

ـ هل حرضت الفنانة سناء يوسف على اغتصاب خادمتها بالشيخ زايد؟

ـ منى مكرم عبيد: الأقباط زعلانين من مسلسل "خفة يد" ومعندناش أحزاب سياسية

ـ أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية فى اللغة العربية

ـ ارتفاع أسعار النفط عالميايضغط على الموازنة

ـ رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب