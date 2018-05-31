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اليوم.. الحكم فى دعوى أجر حضانة وإقامة ابنة الفيشاوى الصغير فى لندن

الخميس، 31 مايو 2018 07:00 ص
اليوم.. الحكم فى دعوى أجر حضانة وإقامة ابنة الفيشاوى الصغير فى لندن هند الحناوى واحمد الفيشاوى
كتب أحمد الجعفرى
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تصدر محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم الخميس حكمها فى الدعوى المقامة من هند الحناوى، وتطالب فيها بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوى، بدفع أجر حضانة وتكاليف إقامة ابنته "لينا" بلندن.

وكان شعبان سعيد محامى هند الحناوى مطلقة "أحمد الفيشاوى"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل "الفيشاوى" فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عامى 2015 و2016 .

 كما قدم المحامى التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان، والتى اكتفت بعبارة "يعمل ممثل وحالته ميسورة"، فضلا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان.


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