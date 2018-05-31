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النيابة تحقق مع ضابطى شرطة فى اتهامهما بابتزاز المواطنين بالنزهة

الخميس، 31 مايو 2018 09:30 م
النيابة تحقق مع ضابطى شرطة فى اتهامهما بابتزاز المواطنين بالنزهة حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة النزهة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، التحقيق مع ضابطى شرطة بتهمة ابتزاز المواطنين لسرقتهم.

 

البداية بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من مواطن أفاد بتعرضه للابتزاز على يد ضابطى شرطة، تدخلوا لإنهاء خلافات مالية مع أشخاص واستخدموا نفوذهم فى الاستيلاء على 250 ألف جنيه منه.

 

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، صحة البلاغ وأن المتهمين ضابطين فى الأمن العام يستغلان نفوذهم فى إنهاء الخلافات المالية مقابل حصولهما على مبالغ مالية من تلك الأشخاص، القبض على ضابطى شرطة بتهمة استغلال نفوذهما لسرقة المواطنين بالنزهة.


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