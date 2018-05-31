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النائب العام الإسرائيلى يفتح تحقيقا فى فساد بيع تذاكر مباراة الأرجنتين وإسرائيل

الخميس، 31 مايو 2018 04:55 م
النائب العام الإسرائيلى يفتح تحقيقا فى فساد بيع تذاكر مباراة الأرجنتين وإسرائيل ليونيل ميسى
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن مكتب مراقب الدولة فى إسرائيل "النائب العام" يوسف شافيرا فتح تحقيقا فى عمليات فساد بيع تذاكر مباراة الأرجنتين وإسرائيل الودية والتى ستقام فى 9 يونيو المقبل.

 

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن عملية فساد انتابت عمليات بيع التذاكر، من خلال استخدام التذاكر التى من المفترض أن تباع للجمهور واستخدمت للوزراء والمسئولين فى الحكومة وأقاربهم.

 

وأوضحت الإذاعة أن وزارة الرياضة والثقافة فى إسرائيل تدخلت من أجل تدعيم تذاكر المباراة ، فأستخدمها الوزراء بدلا من الحكومة.

 

وأكدت الإذاعة أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالكنيست العضو إيتان كابل هو من تقدم بطلب لمراقب الدولة لفتح تحقيق شامل فى الواقعة.


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