المساحة: تعيين 710 مهندس وفنى وإدارى بالهيئة لتعويض العجز فى العمالة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الرى، أنه سيتم العام الحالى تعيين 710 مهندسين وفنيين وإداريين بالهيئة لتعويض العجز الذى تعانى منه فى مختلف التخصصات بسبب وقف التعيينات منذ سنوات، علاوة على زيادة نسبة الخروج للمعاش وعدم تعيين آخرين فى الأماكن الشاغرة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد أن قدمت الهيئة أحدث قاعدة بيانات للعاملين فى مختلف التخصصات بالمحافظات.

وأضاف كمال فى تصريحات صحفية اليوم أنه سوف يتم الإعلان عن هذه المسابقة فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها على موقع الحكومة المصرية وموقع الهيئة بالاضافة الى البوابة الاعلامية للهيئة المصرية العامة للمساحة

الجدير بالذكر أن العام الحالى سوف يشهد تطبيق اللائحة الجديدة للهيئة المصرية للمساحة بعد تعديلها باعتبارها هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة، حيث يهدف التعديل منح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلاءم مع الاحتياجات العملية لها وتوفير احتياجاتها التمويلية والمالية بعيداً عن ميزانية الدولة، بالإضافة إلى صدور الهيكل الوظيفى الجديد الذى يتيح فرص الترقى وتنفيذ نظام التدريب التحويلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجات الهيئة المستقبلية من بين العاملين بالهيئة.