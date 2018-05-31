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خالد صلاح
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المحكمة الأوروبية تدين ليتوانيا ورومانيا فى قضية السجون السرية لـ"CIA"

الخميس، 31 مايو 2018 10:34 ص
المحكمة الأوروبية تدين ليتوانيا ورومانيا فى قضية السجون السرية لـ"CIA" المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس ليتوانيا ورومانيا لإرتكابهما عدة انتهاكات عبر التواطوء مع برنامج الاعتقالات السرية الذى نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى ايه) فى هاتين الدولتين.

وكان معتقلان من جوانتانامو رفعا الشكوى أمام المحكمة فى 2011 و 2012 قائلين إنهما اعتقلا فى سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فى رومانيا وليتوانيا بين عامى 2004 و 2006.

وكانت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى وافقت الأسبوع الماضى على ترشيح عميلة الاستخبارات المخضرمة جينا هاسبل لمنصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى اى ايه) رغم سجلها فى الضلوع فى عمليات تعذيب فى مطلع الآلفية.

وأيدت لجنة الاستخبارات بأغلبية 10 إلى خمسة أصوات رفع ترشيح هاسبل إلى مجلس الشيوخ وهو ما يضمن فعليا حصولها على موافقة المجلس لتولى المنصب.


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