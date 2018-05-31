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الخميس، 31 مايو 2018 09:30 م
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المتحدث العسكرى ينشر فيديو إفطار القائد العام مع القوات الجوية ومقاتلى الهيئة الهندسية

الخميس، 31 مايو 2018 08:04 م
المتحدث العسكرى ينشر فيديو إفطار القائد العام مع القوات الجوية ومقاتلى الهيئة الهندسية الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة
كتب كريم كشك
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نشر الحساب الرسمى لصفحة المتحدث العسكرى، على موقع التغريدات القصيرة العالمى، "تويتر"، مقطع فيديو للقاء الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من نسور القوات الجوية، ومقاتلى الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية، وقوات التدخل السريع، ويشاركهم تناول الإفطار فى اليوم الـ 15 من شهر رمضان الكريم.
 
وأعرب صدقى، عن اعتزازه برجال القوات المسلحة فى كافة قطاعتها، أثناء تناوله وجبة الإفطار معهم، ونقل لهم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة انتصار الـ10 من رمضان 73، مشيدًا بما بذلوه من كل نفيس وغالى للدفاع عن سماء مصر، تحت مختلف الظروف.
 
واستهل صدقى، مشاركتهم تناول وجبة الإفطار، بالوقوف دقيقة حداد، على أوراح شهداء القوات المسلحة، والشرطة المدنية.
 

 


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