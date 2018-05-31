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المبعوث الصينى للشرق الأوسط: لا بديل عن الدور المصرى فى حل الأزمة الفلسطينية

الخميس، 31 مايو 2018 07:47 م
المبعوث الصينى للشرق الأوسط: لا بديل عن الدور المصرى فى حل الأزمة الفلسطينية المبعوث الصينى للشرق الأوسط السفير كونج شياو شينج
القاهرة (أ ش أ)
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أكد المبعوث الصينى للشرق الأوسط السفير كونج شياو شينج، أهمية دور مصر فى حل قضية السلام بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدور المصرى لا بديل عنه وأن بكين تدعم أن تلعب مصر دور أكبر فى هذا الشأن وفى القضايا الدولية الأخرى فى المحافل الدولية، موضحا أن الصين سوف تعمل على إجراء تنسيق وتعاون بشكل أفضل مع مصر حول القضية الفلسطينية.

وأضاف شينج - فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بمقر السفارة الصينية بالقاهرة - أنه أجرى اليوم مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية حول التطورات الجارية فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، وأنه يرى تطابقا فى وجهات النظر مع مصر، مشيرا إلى أنه أكد خلال اللقاء حرص الصين على التعاون ودفع بشكل أفضل عملية السلام مع مصر، معربا عن قلقه البالغ من التطورات الجارية والتوترات.

وأضاف أن الجانب المصرى أكد تطلعه إلى أن تلعب الصين دورا أكبر فى عملية السلام، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت بشكل مقتضب إلى الملف السورى حيث أكد الجانبان على أهمية الحل السلمى للمسألة السورية.

وأفاد المبعوث الصينى أنه زار إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة قبل زيارته الحالية للقاهرة والتقى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى المستشفى، ووزير الخارجية رياض المالكى.

وشدد على ضرورة أن يولى المجتمع الدولى اهتماما للقضية الفلسطينية بنفس قدر القضايا الأخرى فى المنطقة، وأن يتم بذل الجهود لاستئناف مفاوضات السلام، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل سلمى لهذا الصراع والقضايا الساخنة الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك سوريا والعراق وليبيا.

وأضاف أنه التقى خلال زيارته لإسرائيل بمسئولين فى الكنيست ووزارة الخارجية الإسرائيلية وحزب العمل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل اقترحت أن تلعب الصين دورا أكبر، وهذا يعد تطورا إيجابيا لأنه فى الماضى كانت إسرائيل تصمم على أن الولايات المتحدة هى الطرف الوحيد فى هذه القضية، مؤكدا أن "الصين تدعم مبادرة السلام العربية وكل المبادرات والخطط التى تتفق مع المصالح الفلسطينية سوف تحظى بدعمنا"، لافتا إلى أن قضية السلام بالشرق الأوسط ما زالت محورية وأنها تتسم بالتعقيد ولها عوامل تاريخية ومن المهم بذل الجهود لإيجاد حل سياسى لها عن طريق المفاوضات.

وردا على سؤال حول صحة الرئيس محمود عباس، قال إنه يعرف الرئيس الفلسطينى منذ كان سفيرا للصين لدى فلسطين، وأنه التقى به فى المستشفى للاطمئنان على صحته وأنه عرف منه أن الطبيب اقترح عليه البقاء فى المستشفى عدة أيام خلاف لما نشرته وسائل الإعلام عن تدهور حالته الصحية، مضيفا أنه يرى أن حالته الصحية أفضل وأن حالته المعنوية مرتفعة.

 


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