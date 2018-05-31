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الكنيسة تبدأ اليوم احتفالاتها بعيد دخول المسيح أرض مصر من "حارة زويلة"

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 ص
الكنيسة تبدأ اليوم احتفالاتها بعيد دخول المسيح أرض مصر من "حارة زويلة" القس متياس كاهن كنيسة العذراء بزويلة
سارة علام
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تنظم كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة، احتفالية كبرى بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر وذلك مساء اليوم الخميس بمقر الكنيسة.
 
يستقبل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووفد من الآباء الأساقفة وفود من مسئولى الآثار و السياحة و الأمن والمحافظة والحى و رجال المحليات و أعضاء مجلس النواب و الشخصيات العامة، على أن تتزامن تلك الاحتفالية الدينية مع إحياء مسار العائلة المقدسة إذ تعتبر الكنيسة أحد أهم المزارات التى مرت بها العائلة فى زيارتها لمصر.
 
كنيسة العذراء الأثرية بحارة زويلة المعروفة باسم كنيسة العذراء حالة الحديد، أحد الكنائس التى مرت بها العائلة المقدسة فى رحلتها لمصر، وهى تقع فى قلب منطقة الجمالية المكتظة بالعمارة الإسلامية من كل اتجاه.
 
سميت باسم «العذراء حالة الحديد»، تخليدًا لمعجزة حدثت مع القديس متياس فى أثناء حياة السيدة العذراء على الأرض، مؤكدًا أن الكنائس قديمًا كانت تحمل أسماء المعجزات، حيث حدثت تلك المعجزة فى آسيا الصغرى، حين كان القديس متياس يمارس التبشير فى بلدة هناك، ودخل السجن، وحين سمعت العذراء ذلك، صلت لربها أن ينقذه من سجنه، فانصهر حديد السجن، وخرج منه القديس بصلوات العذراء.
 

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حارة زويلة

الكنيسة

عيد دخول المسيح مصر




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