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الكرملين: من المبكر الحديث عن دراسة عقد لقاء بين بوتين وكيم

الخميس، 31 مايو 2018 02:00 م
الكرملين: من المبكر الحديث عن دراسة عقد لقاء بين بوتين وكيم المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن قصر الرئاسة الروسى (الكرملين) أنه من المبكر للغاية الحديث عن دراسة إمكانية عقد اجتماع شخصى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون الذى التقاه وزير الخارجية سيرجى لافروف فى بيونج يانج اليوم الخميس.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف -ردا على سؤال صحفى حول ما إذا كان يجرى حاليا دراسة إمكانية عقد لقاء بين بوتين وكيم- "من المبكر للغاية التكهن بذلك" بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ولفت بيسكوف إلى أنه لم يرد لبوتين حتى الآن تقرير مفصل من وزير الخارجية عن زيارته لبيونج يانج، كما أكد أن لافروف سلم رسالة من الرئيس الروسى إلى الزعيم الكورى الشمالي، لكنه رفض التعليق على محتوى تلك الرسالة.

ويزور لافروف العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج للمرة الأولى منذ توليه منصبه فى 2009، حيث التقى زعيم كوريا الشمالية وسلمه دعوة لزيارة روسيا، كما أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة فى تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين.

 


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الكرملين

روسيا

كوريا الشماليه

اجتماع بوتين وكيم




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