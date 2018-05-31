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القوات العراقية تعتقل مسؤول زرع العبوات الناسفة لدى داعش فى ديالى

الخميس، 31 مايو 2018 10:38 ص
القوات العراقية تعتقل مسؤول زرع العبوات الناسفة لدى داعش فى ديالى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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اعتقلت القوات الأمنية العراقية، ما يسمى بـ"مسؤول زرع العبوات الناسفة" لدى تنظيم داعش فى محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - اليوم الخميس، أن "القوات الأمنية نفذت عملية نوعية فى محافظة ديالى، أسفرت عن اعتقال مسؤول زرع العبوات الناسفة المدعو "أبو ياسين" مع خمسة من مرافقيه، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجده فى أحد المنازل فى قضاء خانقين".

وأوضح المصدر أن "الإرهابى أبو ياسين متورط بالعديد من جرائم القتل وهو المسؤول عن التفجيرات الأخيرة التى حدثت فى محافظة ديالي".

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


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