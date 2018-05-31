القبض على 4 هاربين من 96 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 4 هاربين من 96 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 71 سنة و5 شهور فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كلا من المتهم "إبراهيم.ع.ا"36 عاما تاجر ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 3 سنوات بتهم "تبديد" والمتهم "محمد.س.ا.س"57 عاما مزارع ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 68 حكما قضائيًا والمقضى فيهم بالحبس 59 سنة و9 أشهر بتهم "تبديد" والمتهم "محمد .ف.ح"54 عاما صاحب مقهى مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكمًا قضائيًا والمقضى فيهم بالحبس 7 سنوات بتهم "تبديد" والمتهم "السيد.ع.الـ"52 عاما موظف مقيم دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس سنة و8 أشهر بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.