القبض على عربى الجنسية استولى على 100ألف جنيه من سيارة مقاول بالتجمع

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، لقيامه بسرقة 100 ألف جنيها من سيارة مقاول بعد كسر الزجاج.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من إبراهيم.ح.س.ن.31 سنة مقاول ، يفيد أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 100 ألف جنيه من البنك واستقلاله السيارة ملكه رقم ب د هـ 485، ماركة تويوتا كورلا بيضاء اللون، توقف أمام أحد المحلات لشراء بعض الاحتياجات وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالي .

انتقل علي الفور الضباط بمباحث القسم، وبصحبتهما القوة المرافقة ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام ل هـ أ 9145 ماركة هيونداي النترا .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمداخل ومخارج الدائرة أسفرت عن ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه عدنان.ع.ع.ا. ،"يحمل جنسية احدى الدول العربية" 50 سنة عاطل وضبط بحوزته مبلغ مالي 100 ألف جنية المستولي عليها .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع كسر الزجاج " وأضاف بقيامه باستئجار السيارة، وبتفتيش الشقة سكنه عثر بداخلها على مبلغ مالي 10 ألاف جنية جاري مناقشته عن مصدره .

باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة ، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



سرقة من داخل سيارة التجمع الاول



المتهم بسرقة أموال من داخل سيارة التجمع الاول