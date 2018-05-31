القبض على اللبنانية منى المذبوح لاتهامهما بسب وقذف الشعب المصرى

كتب إبراهيم قاسم

ألقت الأجهزة الأمنية، منذ قليل - القبض على منى المذبوح، لبنانية الجنسية، وذلك بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لاتهامها بسب وقذف الشعب المصرى والتطاول على سيدات مصر.

ومن المقرر أن يتم عرض المتهمة على نيابة أمن الدولة للتحقيق معها فى البلاغات التى تم تقديمها ضدها والتى اتهمتها بنشرت فيديو تطاولت فية بأبشع وأقذر الألفاظ علي مصر وعلى كل نساء ورجال مصر، حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصرى والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات غير لائقة منها اتهامات بالدعارة والزنا والعهر.