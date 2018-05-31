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القائم بالأعمال المصرى بكابول يلتقى وزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية

الخميس، 31 مايو 2018 01:56 م
القائم بالأعمال المصرى بكابول يلتقى وزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية
كتب أحمد جمعة
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التقى هانى صلاح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية، فى كابول بصلاح الدين ربانى وزير الخارجية الأفغانى، حيث تم بحث سبل تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين فى كافة المجالات، بالإضافة إلى التعاون فى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وسلم القائم بالأعمال بالإنابة المصرى، وزير الخارجية الأفغانى رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية تؤكد على تطلع مصر إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

 

وقد طلب وزير الخارجية الأفغانى خلال اللقاء نقل تحياته إلى وزير الخارجية سامح شكرى، معربا عن تقديره لكل أشكال الدعم والمساندة المصرية التى تهدف إلى إحلال السلم والاستقرار بأفغانستان، مشيدا بشكل خاص بالدور الذى تمارسه البعثة الأزهرية المصرية فى كابول لنشر تعاليم الإسلام الوسطية. 

 

تجدر الإشارة إلى أن كلا من مصر وأفغانستان يحتفلان يوم 30 مايو الجارى بمرور 90 عاما على إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين فى 30 مايو 1928، والتى مهدت فى اتجاه وجود أرضية صلبة لعلاقات متميزة ومثمرة للجانبين علي مدار العقود الماضية، حيث حرصت مصر طوال هذه السنوات على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب والحكومة الأفغانية الشقيقة، بما يسهم فى الحفاظ على سيادة واستقلال أفغانستان، والعمل على تحسين المستوى المعيشى للشعب الأفغانى فى كافة المجالات.

 

وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة أن مصر وهى تحتفل بهذه المناسبة الخاصة فى العلاقات الثنائية مع أفغانستان، تعيد التأكيد على عزمها الاستمرار فى مساندة أفغانستان، والعمل سويا مع الجانب الأفغانى لإعادة الاستقرار لأفغانستان، وبدء انطلاقة حقيقية للاقتصاد الأفغانى تعود بالنفع على كافة مكونات وطوائف الشعب.

 


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