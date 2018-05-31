الصليب الأحمر يرسل فرق جراحين ومستلزمات طبية إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة

رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إنها سترسل فريقين جراحيين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية فى المستشفى الرئيسى بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.

وقال روبرت ماردينى مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء"، وأضاف أن 13 ألفا أصيبوا منذ بدأت الاحتجاجات فى 30 مارس.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء أن الجيش الإسرائيلى وجه "أقسى ضربة" منذ سنوات إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة، وذلك فى أول تعليق له على أخطر مواجهة تجرى بين الطرفين منذ حرب العام 2014.

وقال نتنياهو فى تل أبيب حسب ما أورد مكتبه "منذ الأمس، يرد الجيش بقوة على النيران من قطاع غزة بهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لمنظمات إرهابية فى أقسى ضربة نوجهها اليها منذ سنوات".