الصحة العالمية: 1.1 مليار مدخن فى العالم..و3 ملايين وفاة سنويا بسبب التدخين

جنيف أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أن تعاطى التبغ قد انخفض منذ عام 2000 مشيرة إلى أن ذلك لا يكفى لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميا من حماية الأشخاص من الموت والمعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من الأمراض غير المعدية.

جاء ذلك فى تقرير للمنظمة اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، الذى أكدت خلاله أنها، انضمت إلى الاتحاد العالمى للقلب لإلقاء الضوء على الصلة بين التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية التى تعتبر من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم والمسؤولة عن حوالى 44 % من الوفيات جراء الأمراض غير المعدية وبما يصل إلى 17.9 مليون حالة وفاة سنويا.

ولفتت المنظمة الدولية، فى تقريرها، إلى أن استخدام التبغ والتعرض غير المباشر للدخان من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية بما فى ذلك الأزمات القلبية والسكتة الدماغية وهو ما يسهم فى حوالى 3 ملايين حالة وفاة سنويا، مؤكدة أن الأدلة تكشف عن نقص خطير فى المعرفة بالمخاطر الصحية المتعددة المرتبطة بالتبغ.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "معظم الناس يعرفون أن تعاطى التبغ يتسبب فى الإصابة بمرض السرطان وأمراض الرئة لكن الكثيرين لا يدركون أن التبغ يتسبب أيضا فى أمراض القلب والسكتة الدماغية وهما أبرز القتلة فى العالم".

ونوه التقرير، فى هذا الصدد، إلى أن أكثر من 60 % من السكان فى الصين على سبيل المثال لا يدركون أن التدخين يمكن أن يسبب النوبات القلبية كما أن أكثر من نصف البالغين فى الهند واندونيسيا لا يعرفون أن التدخين يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

ومن جانبه، قال دوجلاس بيتشر مدير قسم الوقاية من الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن تدابير الحكومات والتى يمكن أن تقلل من المخاطر على صحة القلب يجب أن تشمل جعل جميع الأماكن العامة وداخل أماكن العمل خالية تماما من التدخين إضافة إلى تشجيع استخدام التحذيرات على عبوات التبغ والتى تثبت المخاطر الصحية المترتبة على التبغ.

وذكر التقرير أن التبغ يقتل سنويا أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم وذلك بالرغم من الانخفاض المضطرد فى تعاطى التبغ على مستوى العالم، كما يؤكده تقرير اتجاهات انتشار التدخين 2000 إلى 2025 والذى يبين أن 27 % كانوا من المدخنين عام 2000 مقارنة مع نسبة 20 % فقط فى عام 2016.

كما ذكر التقرير أن وتيرة العمل فى الحد من الطلب على التبغ وما يتصل به من وفيات وأمراض لا تتواكب مع الالتزام العالمى والوطنى لتقليل استخدام التبغ بنسبة 30 % بحلول عام 2025 وذلك بين الأشخاص الذين يبلغون 15 عاما أو اكثر.

وحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا الاتجاه فإن العالم لن يحقق سوى تخفيض بنسبة 22 % فقط بحلول عام 2025، لافتا إلى أن هناك 1.1 مليار مدخن بالغ فى العالم اليوم إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 367 مليونا من مستخدمى منتجات التبغ التى تستخدم دون تدخين.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر كانت نسبة المدخنين حوالى 43 % فى عام 2000، مقارنة مع 34 % فى عام 2015، أما بالنسبة للإناث فكانت النسبة 11 % فى عام 2000 مقارنة مع نسبة 6 % فقط فى عام 2015.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف جميع الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية خفضت الطلب على التبغ، منوها إلى أنه من المرجح أن يفى واحد من كل ثمانية من هذه الدول بخفض هدف التخفيض بنسبة 20٪ بحلول عام 2025.

وأفاد التقرير فى تفاصيله بأنه فى جميع أنحاء العالم فإن حوالى 7 % أو ما يزيد قليلا عن 24 مليون طفل فى سن ما بين 13 إلى 15 سنة يدخنون السجائر ( 17 مليون صبى و7 ملايين فتاة) بينما حوالى 4 % من الأطفال بين عمر 13 إلى 15 سنة ( 13 مليون ) يستخدمون منتجات التبغ الذى لا يدخن.