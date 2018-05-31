الشرطة تعيد 21 ألف جنيه لراكب فقدها فى إحدى وسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والخدمات الأمنية المعينة بأرصفة محطة سكك حديد الضواحى، فى العثور على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض المستندات وتعيدها لمالكها .

بدأت الواقعة أثناء مرور الخدمات الأمنية المعينة، بأرصفة محطة سكك حديد الضواحى، حيث تم العثور على حقيبة، وتم التأكد من سلامتها باستخدام عنصر الكشف عن المفرقعات، وبفحصها للاستدلال على مالكها تبين أن بداخلها 21900 جنيه، وبعض الأوراق وشهادات علمية باسم أحد المواطنين.

تم إجراء التحريات اللازمة للاستدلال على مالكها، حيث توصلت الجهود إلى مالك الحقيبة "ع . إ"، والذى أدلى بأوصافها، وسلمت له بكامل محتوياتها، وقد أبدى امتنانه ووجه الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به .