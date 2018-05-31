video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشرطة تعيد 21 ألف جنيه لراكب فقدها فى إحدى وسائل المواصلات

الخميس، 31 مايو 2018 02:52 م
الشرطة تعيد 21 ألف جنيه لراكب فقدها فى إحدى وسائل المواصلات أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والخدمات الأمنية المعينة بأرصفة محطة سكك حديد الضواحى، فى العثور على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض المستندات وتعيدها لمالكها .

بدأت الواقعة أثناء مرور الخدمات الأمنية المعينة، بأرصفة محطة سكك حديد الضواحى، حيث تم العثور على حقيبة، وتم التأكد من سلامتها باستخدام عنصر الكشف عن المفرقعات، وبفحصها للاستدلال على مالكها تبين أن بداخلها 21900 جنيه، وبعض الأوراق وشهادات علمية باسم أحد المواطنين.

تم إجراء التحريات اللازمة للاستدلال على مالكها، حيث توصلت الجهود إلى مالك الحقيبة "ع . إ"، والذى أدلى بأوصافها، وسلمت له بكامل محتوياتها، وقد أبدى امتنانه ووجه الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تعيد 14 سيارة مسروقة استولت عليها عصابة فى الإسكندرية

الداخلية

اخبار الحوادث

النقل والمواصلات

أموال

أخبار مصر




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة