السفير المصرى بالكويت يبحث مع الخارجية الكويتية أوجه التعاون الثنائى

الكويت (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها فى الفترة المقبلة.

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر - تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

ويأتى اللقاء فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، والذى يعكس عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.