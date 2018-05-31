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الخميس، 31 مايو 2018 03:40 م
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السفير المصرى بالكويت يبحث مع الخارجية الكويتية أوجه التعاون الثنائى

الخميس، 31 مايو 2018 03:17 م
السفير المصرى بالكويت يبحث مع الخارجية الكويتية أوجه التعاون الثنائى نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
الكويت (أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها فى الفترة المقبلة.

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر - تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

ويأتى اللقاء فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، والذى يعكس عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.

 


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