السفير المصرى بالكويت يبحث مع الخارجية الكويتية أوجه التعاون الثنائى

بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها فى الفترة المقبلة.
واستعرض الجانبان – خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر - تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.
ويأتى اللقاء فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، والذى يعكس عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.
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