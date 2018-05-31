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السفير البريطانى لدى الكويت: 32% زيادة فى الصادرات البريطانية للكويت مؤخرا

الخميس، 31 مايو 2018 03:59 م
السفير البريطانى لدى الكويت: 32% زيادة فى الصادرات البريطانية للكويت مؤخرا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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كشف سفير بريطانيا لدى الكويت، مايكل دافنبورت، عن زيادة حجم التبادل التجارى بين بلاده والكويت مؤخرا، مشيرا إلى أن الصادرات البريطانية إلى الكويت خلال العام الماضى سجلت تطوراً ملحوظاً بنحو 32%.

وأضاف السفير دافنبورت - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش الاحتفالية الرمضانية التى أقامتها وزارة الخارجية الكويتية على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية، أن العلاقات التجارية بين بلاده وبين الكويت شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات فى صعود وتطور دائمين، وهو ما يشجع لندن للعمل مع الحكومة الكويتية بشكل أكبر، جنباً غلى جنب لتذليل العوائق أمام المستثمرين لتحقيق نجاحات أكبر.

وقال السفير البريطانى إلى أن أكثر من 200 ألف كويتى زاروا بريطانيا خلال العام الماضي، مؤكدا أن هناك تسهيلات كبيرة لإجراء التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الكويتيين، لافتا فى الوقت نفسه، إلى أن السفارة كذلك توفر لهم التأشيرة بمدد صلاحية أطول، دون الانتهاء بعد رحلة واحدة من استخدامها، خاصة لرجال الأعمال.

وحول العلاقات العسكرية مع الجانب الكويتي، قال سفير بريطانيا لدى الكويت، "تربطنا مع الجانب الكويتى اتفاقيات دفاع فى العديد من الجوانب العسكرية، برياً وبحرياً فى العديد من المجالات، والتى تعكس عمق العلاقات الكويتية البريطانية، وفق اتفاقيات مبرمة بين الطرفين".

وفى مجال التعليم، أوضح دافبورت أن هناك العديد من المدارس التى تعتمد المنهج البريطانى فى الكويت، لا سيما فى المراحل الثانوية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف طالب كويتى يدرسون فى الجامعات البريطانية.

 


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