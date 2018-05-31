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الخميس، 31 مايو 2018 07:56 م
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الرئيس اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى آخر التطورات وسبل السلام

الخميس، 31 مايو 2018 07:10 م
الرئيس اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى آخر التطورات وسبل السلام الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
صنعاء (أ ش أ)
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بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مع المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفث، آخر التطورات على الساحة، إلى جانب سبل الوصول نحو السلام.

وأكد هادى - خلال اللقاء الذى حضره وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس - موقفه الدائم والثابت نحو السلام الذى يستحقه الشعب اليمنى المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار إلى معاناة أبناء اليمن طيلة السنوات الماضية نتيجة للحرب الانقلابية للميليشيا وتداعياتها على المواطن واستهدافها للأشقاء فى الجوار، مثمنا جهود المبعوث الأممى فى هذا المجال.

من جانبه، قال جريفث: "نحن فى إطار الأمم المتحدة نقدر المؤسسات الشرعية وجهودكم الحميدة نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، ونتطلع إلى إرساء معالم الأمن والسلام والاستقرار الذى يدعمه المجتمع الدولى وينشده الشعب اليمنى".

 


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