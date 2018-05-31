video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الباكستانى يوقّع على مشروع قانون دمج المناطق القبلية الباكستانية

الخميس، 31 مايو 2018 01:55 م
الرئيس الباكستانى يوقّع على مشروع قانون دمج المناطق القبلية الباكستانية الرئيس الباكستانى ممنون حسين
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

وقّع الرئيس الباكستانى، ممنون حسين، اليوم الخميس، على مشروع قانون تعديل دستورى يقضى بدمج المناطق القبلية الباكستانية القائمة على الحدود مع أفغانستان إلى إقليم "خيبر باختونخوا".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن ممنون حسين هنّأ المواطنين المقيمين بهذه المناطق على القانون.

وكان مجلس إقليم "خيبر باختونخوا" الواقع شمال غربى باكستان قد وافق، منذ أيام، على مشروع القانون بضم المناطق القبلية الكائنة على الحدود الباكستانية الأفغانية إلى أراضى الإقليم، مما يمهد الطريق لمنح نحو 5 ملايين شخص حقوق متساوية فى هذه المناطق، وجاءت هذه الموافقة بعدما وافق مجلس الشيوخ والمجلس الوطنى الباكستانى فى وقت سابق على منح القبائل من سكان المنطقة القبلية حقوقا متساوية، حيث أنهم كانوا يخضعون لقوانين عنصرية منذ فترة حكم الاحتلال البريطانى لباكستان.

يذكر أن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بباكستان كانت ملاذاً للمسلحين على مدار السنوات الماضية، حيث تعانى هذه المناطق من عدم تفعيل القانون بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو باكستان يهربون من الحر الشديد للمياه والسلطات ترفع حالة التأهب

باكستان والهند تتعهدان الالتزام بوقف إطلاق النار فى كشمير

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة