الرئيس الباكستانى يوقّع على مشروع قانون دمج المناطق القبلية الباكستانية

إسلام آباد (أ ش أ)

وقّع الرئيس الباكستانى، ممنون حسين، اليوم الخميس، على مشروع قانون تعديل دستورى يقضى بدمج المناطق القبلية الباكستانية القائمة على الحدود مع أفغانستان إلى إقليم "خيبر باختونخوا".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن ممنون حسين هنّأ المواطنين المقيمين بهذه المناطق على القانون.

وكان مجلس إقليم "خيبر باختونخوا" الواقع شمال غربى باكستان قد وافق، منذ أيام، على مشروع القانون بضم المناطق القبلية الكائنة على الحدود الباكستانية الأفغانية إلى أراضى الإقليم، مما يمهد الطريق لمنح نحو 5 ملايين شخص حقوق متساوية فى هذه المناطق، وجاءت هذه الموافقة بعدما وافق مجلس الشيوخ والمجلس الوطنى الباكستانى فى وقت سابق على منح القبائل من سكان المنطقة القبلية حقوقا متساوية، حيث أنهم كانوا يخضعون لقوانين عنصرية منذ فترة حكم الاحتلال البريطانى لباكستان.

يذكر أن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بباكستان كانت ملاذاً للمسلحين على مدار السنوات الماضية، حيث تعانى هذه المناطق من عدم تفعيل القانون بها.