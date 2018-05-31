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"الخيرية الأردنية" تستقبل مساعدات مغربية للفلسطينيين

الخميس، 31 مايو 2018 03:24 م
"الخيرية الأردنية" تستقبل مساعدات مغربية للفلسطينيين قافلة مساعدات - أرشيفية
عمان (أ ش أ)
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استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، جسراً جوياً من 6 طائرات تحمل مساعدات إنسانية مغربية من خلال مؤسسة الملك محمد الخامس مقدمة للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية.

وتحمل كل طائرة على متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية، حيث تأتى هذه المبادرة الإنسانية بتوجيهات من ملك المغرب محمد السادس للتخفيف من معاناة الأخوة الفلسطينيين، نظراً للظروف الراهنة الصعبة التى يمرون بها.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، الذى كان فى استقبال هذه الطائرات، بحضور السفيرين المغربى والفلسطينى بعمان، إن هذه المبادرة من الشعب المغربى تأتى استمرارا للعديد من المبادرات السابقة التى قدمتها مملكة المغرب من خلال إرسال المساعدات بشتى أشكالها لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد المفلح أن الهيئة على أتم الاستعداد دائما لاستقبال التبرعات للشعب الفلسطينى من أى جهة ومن أى مكان، مضيفا أنه سيتم تسيير القوافل الإنسانية تباعا ليتم إيصالها إلى مستحقيها فى الضفة الغربية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

 


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