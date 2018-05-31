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الخدمات البيطرية: حملات مكثفة لمواجهة ذبح الماشية خارج المجازر

الخميس، 31 مايو 2018 01:00 ص
الخدمات البيطرية: حملات مكثفة لمواجهة ذبح الماشية خارج المجازر لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الإجراءات المعتمده تشديد وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية خاصة لحوم المفروم خلال أيام شهر رمضان، للتأكد من مصادر اللحوم وضبط أية مخالفات فى عمليات بيع وتداول اللحوم والحد من عمليات الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.
 
ومن بين الإجراءات التنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.
 
فيما شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

 


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