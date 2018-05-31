الخارجية الأمريكية: بومبيو ولافروف بحثا هاتفيا القضايا الثنائية وملف سوريا

واشنطن أ ش أ

بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، القضايا الثنائية بين البلدين، وملفى أوكرانيا وسوريا، وذلك فى أول اتصال هاتفى منذ توليه الأول منصبه.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو دعا روسيا إلى تغيير سلوكها، مؤكدا أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من سعيها "إلى تحسين علاقتها مع روسيا، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب من روسيا أن تثبت أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوفنا، بما فى ذلك التدخل فى الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".

وأجرى بومبيو اتصالا آخر بنظيره الفرنسى جان إيف لودريان، ناقشا فيه "الخطوات المقبلة لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى المزعزعة للاستقرار فى المنطقة"، وناقش بومبيو ولودريان أيضا "كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يعمل بشكل أفضل لدعم الاستقرار فى ليبيا".