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الخميس، 31 مايو 2018 06:13 ص
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الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك اليوم

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 ص
الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك اليوم البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 


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البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

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