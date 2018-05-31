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الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 5%

الخميس، 31 مايو 2018 02:53 م
الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 5% ارتفاع اسعار البنزين فى الاردن
كتبت آمال رسلان
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قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية اليوم الخميس، بأنواعها بنزين 90 /95 والسولار والغاز بنسبة 4.8 إلى 5.5 %.

 

وقال موقع الغد الأردنى إن الحكومة رفعت سعر بنزين 90 إلى 860 فلساً للتر الواحد بدلاً من 815 فلساً للتر الواحد، والبنزين 95 إلى 1100 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، كما رفعت سعر مادتى الجاز والسولار إلى 645 فلساً للتر بدلاً من 615 فلساً للتر الواحد.

 

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمى قد وصل إلى ما يقارب 8.60 دينار، هذا وتقوم لجنة التسعير فى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التى بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ 5 فبراير حسب قرار مجلس الوزراء.

 


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رفع سعر البنزين

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