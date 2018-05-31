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الجنايات تقرر اليوم مصير 4 محالين للمفتى بتهمة القتل

الخميس، 31 مايو 2018 03:00 ص
الجنايات تقرر اليوم مصير 4 محالين للمفتى بتهمة القتل محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حكمها على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين فى التبين بعدما أحالت أوراقهم فى جلستها السابقة على فضيلة مفتى الجمهورية لمعرفة الرأى الشرعى فى إعدامهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة لـ"محمود.ص" 25 سنة، عامل، تهمة قتل "أحمد.ح" وابنه" محمد" كما أسندت للمتهمين "صبرى.ا"، 32 سنة، سائق، و"حامد.أ" 28 سنة، سائق، و"أحمد.ف"، هارب، تهمة قتل "عبد الرحمن.ص"وتورط المتهم"حامد.أ"تهمة قتل"أحمد.م"بالخطأ.


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