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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسى للمنفعة العامة

الخميس، 31 مايو 2018 10:27 ص
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسى للمنفعة العامة مشروع الصرف الصحى - أرشيفية
كتب محمد الجالى – محمد عطية
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار يحمل رقم 201 لسنة 2018، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر بمساحة "1941.89م" بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر ومساحة فدان واحد و18 قيراط و4أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض بربة الأثار، من أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا ثانيا للرئيس السيسي، يحمل رقم 203 لسنة 2018، باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية البرجاية، مركز المنيا بمحافظة المنيا، والتي تقع بحوض كوم اللاشية نمرة 11 بمسطح إجمالي فدانين و20 قيراط و9 أسهم، من أعمال المنفعة العامة.

وجاء القرار الثالث للرئيس الذي يحمل رقم 204 لسنة 2018، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي سيسل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة.

وتنشر "اليوم السابع" نص قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجريدة الرسمية بشأن مشروعات المنفعة العامة.

 


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